31 Aralık Salı bankalar açık mı, kaça kadar? 31 Aralık'ta mesai saatleri...

Yağmur Dinç

Yılbaşı gecesinin kutlanacağı 31 Aralık tarihi için birçok vatandaş plan yaptı.

1 Ocak'ın resmi tatil olması vesilesiyle de bir dinlenme süreci olacak.

Bu kapsamda 31 Aralık'tan itibaren bazı kurum ve dairelerin de mesai saatleri değişiklik gösterebiliyor.

Çalışma saatleri merak konusu olan kurumlardan biri de bankalar oldu. Para işlerini tamamlamak isteyen binlerce vatandaş, bankaların açık olup olmadığını sorguluyor.

Bugün bankalar açık mı ve saat kaça kadar açık gibi sorular, gündemin araştırılanları arasında yer alıyor.

Peki; 31 Aralık'ta bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar saat kaça kadar açık? İşte mesai saatleri...

31 ARALIK 2024 BANKALAR AÇIK MI

31 Aralık'ta, bankalar normal çalışma saatlerine devam edecek, ancak bazı bankalar yarım gün çalışabilir.

Bu nedenle, her bankanın çalışma saatleri farklılık gösterebilir, bu nedenle bankalarla iletişime geçmek faydalı olacaktır.