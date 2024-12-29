31 Aralık'a kadar evde çubuk tarçın yakın, etkisine bakın...

Yağmur Dinç

Tarçın, hem lezzeti hem de sağlık yararlarıyla dünya çapında popüler bir baharattır.

Tatlılardan sıcak içeceklere kadar pek çok tarifte lezzet artırıcı olarak kullanılan tarçın, aynı zamanda zengin bir antioksidan kaynağıdır ve iltihap önleyici, kan şekeri dengeleyici etkileriyle bilinir.

Geleneksel tıpta sindirimi kolaylaştırıcı, bağışıklık güçlendirici ve soğuk algınlığı tedavisinde destekleyici olarak da kullanılan bu baharat, aynı zamanda hoş kokusu sayesinde tütsü ve aromaterapi malzemesi olarak da değerlendirilir.

Özellikle evde tarçın yakmak, bu etkilerden faydalanmak için birebirdir.

YAKIP FAYDALANIN

Tütsü görevi gören tarçın, yakıldığında hoş kokusuyla ortam havasını ferahlatabilir ve bazı mikropları azaltabilir.

Tarçının sıcak, tatlımsı kokusu, sinir sistemini rahatlatabilir ve sakinleştirici bir etki yaratabilir.

Bazı inanışlarda, evin enerjisini "yenileyip" bolluğu çağırmak için tarçın tütsüsü yapılır.

Tarçının keskin kokusu sinek, sivrisinek gibi böcekleri uzak tutabilir. Yakıldığında bu etkisi artırılabilir.