31 Mart sandık görevlisi yerleri açıklandı mı? YSK görev yeri sorgulama

31 Mart Pazar günkü yerel seçimlerde YSK tarafından belirlenen kamu çalışanları, sandıklarda görevli olacak.
Seçim sürecinin sağlıklı işlemesi, kimlik kontrolü, pusula ve mühür teslim edilmesi gibi görevlerde bulunan sandık görevlilerinin alacağı ücretler ve görev yerleri merak ediliyor.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak seçim görevlilerinin dışında siyasi partiler kendi görevlilerini belirleyebilecek.
31 Mart yerel seçimlerinde il ve ilçe belediye başkanları seçilecek.
Peki Sandık görevleri açıklandı mı? 2024 Sandık görevlisi yerleri ne zaman belli olacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…
Sandık görevlisi yerleri açıklandı mı?
31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimlerde görev alacak seçim görevlileri henüz belli olmadı.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından en geç Mart ayının ikinci haftası sandık görevlilerinin belirlenmesi bekleniyor.
Seçim görevlileri açıklandıktan sonra sandık kurulu başkanı, sandık görevlisi, bina sorumlusu olanların görev yapacakları okullar, sandık yeri, sandık numarası şeklinde belli olacak.
Sandık görevlisi yerleri, YSK'nın resmi internet sayfası üzerinden sorgulanabilecek.