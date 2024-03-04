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31 Mart sandık görevlisi yerleri açıklandı mı? YSK görev yeri sorgulama

31 Mart sandık görevlisi yerleri açıklandı mı? YSK görev yeri sorgulama Yerel seçimlerde sandık görevlisi olmayı üstlenen vatandaşlar, görev yerlerini merak ediyor. Seçime günler kala, "görev yerleri belli oldu mu" sorusu gündemde yer alıyor. İşte sorgulama ekranı...