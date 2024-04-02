31 Mart Yerel Seçimleri: Kesin sonuçlar açıklandı mı? YSK kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Türkiye’nin yerel yöneticilerini seçtiği seçim yarışının tamamlanmasının ardından gözler resmi sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki Yüksek Seçim Kurulu resmi olarak seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar…

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Türkiye sandık başına giderek yerel yöneticilerini belirledi. Kesin olmayan sonuçlara göre dengeler değişti.

Kesin olmayan söz konusu sonuçlarda partilerin Türkiye genelinde aldığı oy oranlarına bakıldığında, Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 37.7, AK Parti yüzde 35.5, Yeniden Refah Partisi yüde 6.2, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 5, İYİ Parti ise yüzde 3.8 oy aldı.

Bu sonuçların ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı verilere çevrildi. Peki, YSK kesin sonuçları ne zaman açıklayacak?

YSK kesin sonuçları ne zaman açıklayacak?

Bugün saat 15.00 itibari ile YSK’nın belirlemiş olduğu itiraz süresi dolmuş oldu. İtirazların iletilmiş olduğu İlçe Seçim Kurulu taraflarına yapılan tüm itirazları 4 Nisan saat 17.00'ye kadar itirazları karara bağlamak zorunda.

Eğer itirazların reddine karar verilirse iptal için İl Seçim Kurulları'na itiraz süreçleri düzenlenecek ve 5 Nisan günü sona erecek. 2 gün içerisinde İl Seçim Kurulları kararlarını verecek ve 7 Nisan Pazar günü sonuçlar ilan edilecek.

İl Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar YSK’ya bildirilecek. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra 13 Nisan'da YSK tarafından duyurulacak.