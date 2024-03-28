31 Mart'ta mekanlar açık mı, kapalı mı? AVM, kafe, restoran, bar... Seçim günü olması sebebiyle ülke genelinde birçok kural uygulanırken, 31 Mart'ta kafe ve restoranlar açık olacak mı merak ediliyor. Peki, 31 Mart'ta mekanlar açık mı, kapalı mı? İşte alınan karar...

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31 Mart Pazar günü, yerel seçim gerçekleşecek...

Yüksek Seçim Kurulu, 81 ilde uygulanacak bazı kararlar aldı.

Oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Seçim günü yasakları arasında sosyal mekanların yer alıp almadığı araştırılıyor. Bu kapsamda pazar gününü dışarda geçirecek olanlar, "kafe, restoran, AVM, sinema gibi yerler açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor.

Peki, 31 Mart'ta mekanlar açık olacak mı? Seçim günü AVM'ler, kafeler, restoranlar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

2024 seçim yasakları

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart'a ilişkin yasaklar da bulunuyor.

Yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

Seçim günü AVM'ler açık mı?

Seçim günü sadece eğlence merkezleri kapalı, insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.