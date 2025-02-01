31 Ocak reyting sonuçları: Cuma gününün lideri yine Kızılcık Şerbeti oldu

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

31 OCAK CUMA REYTİNG SONUÇLARI

31 Ocak Cuma günü, televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı.

Her hafta olduğu gibi, bu hafta da Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi tüm kategorilerde birinci oldu.