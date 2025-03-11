32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları nereden öğrenilir?

Polis olmak isteyen binlerce aday tarafından 32.Dönem POMEM süreci yakından takip ediliyor.
32. Dönem POMEM giriş sınavı sonrası adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.
12 bin öğrenci alımı kapsamında gerçekleştirilen süreçte fiziki yeterlilik ve mülakat aşamaları tamamlandı.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan duyurular heyecanla beklenirken 32.Dönem POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemde.
Peki, 32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
32.Dönem POMEM mülakat süreci tamamlandı. 32.Dönem POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil.
POMEM sonuçları nereden öğrenilir?
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası "www.pa.edu.tr" adresinden duyurulacak.