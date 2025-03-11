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32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları nereden öğrenilir?

32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları nereden öğrenilir? 32. dönem POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilmeye başladı. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..