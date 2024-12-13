32. Dönem POMEM ücreti ne kadar, kaç TL? Ödenen bankalar belli oldu!

Yağmur Dinç

POMEM, polis olmak isteyen adaylar için başarılı olunması gereken bir sınav.

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuru sonuçları açıklandı.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

Adaylar POMEM ücreti ne kadar? POMEM sınav ücreti yatırma işlemi nasıl yapılır? POMEM ücreti nereye ödenir? sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Bu kapsamda, POMEM 2024 ücreti merak konusu oldu.

Peki, POMEM sınav ücreti ne kadar? Nereye yatırılacak? İşte yanıtlar...

POMEM SINAV ÜCRETİ 2024

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 1.900.00 TL (bin dokuz yüz) olan sınav başvuru ücretini 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09.00’dan 01 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARDAN SADECE SINAV AŞAMALARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR SINAV ÜCRETİ YATIRACAKTIR.