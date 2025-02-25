32 yıllık kasap tüyosunu açıkladı! Bu şekilde saklanan et aylarca taze kalıyor

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Etin tazeliğini korumak ve gıda güvenliğini sağlamak herkes için önemli bir konu. Ancak yıllardır doğru bildiğimiz saklama yöntemleri aslında yanlış olabilir!

32 yıllık deneyime sahip kasap Alberto Salto, sosyal medya hesabında paylaştığı videolarla et saklama konusunda bilinmeyen ipuçlarıyla kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı.

Eti ilk günkü tazeliğiyle ve lezzetiyle saklamak için yapılması gereken meğer oldukça basitmiş.

Hemen her evde bulunan o ürünle eti uzun soluklu saklasanız bile ne tazeliğinden ne de lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyormuş.

STREÇ FİLM YETERLİ OLUYOR

Hemen herkes et saklarken ilk olarak hava almayan kapları tercih eder. Ancak bu yaygın inanışın aksine, Salto, etin kasaptan geldiği streç filmde saklanmasının daha iyi olduğunu belirtiyor.

Salto, etin eve getirildikten sonra hemen hava almayan kaplara aktarılmasının, tazeliğini kaybetmesine neden olabileceğini vurguluyor.

Ayrıca bu tür kapların, etin nemlenmesine yol açarak bozulma sürecini hızlandırabileceğinin de altı çiziliiyor. Salto’ya göre, kasapların kullandığı streç film, etin korunması ve tazeliğinin muhafaza edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu ambalaj, nem seviyesini düzenleyerek etin kurumasını önler ve buzdolabındaki diğer gıdaların kokularının ete sinmesini engellediğinden en doğru saklama şeklinin etin üzerinde yer alan streç film olduğunu aktarıyor.