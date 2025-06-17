34 yıllık Türk sanayi devi iflas etti: Avrupa’ya ihracat yapıyordu…

Haber Merkezi

Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden biri olan YFA Tekstil Dış Ticaret A.Ş., resmi olarak iflas etti.

1991 yılında kurulan ve Avrupa’ya örme tekstil ürünleri ihraç eden şirketin iflas haberi, piyasada büyük yankı uyandırdı.

Avcılar'da bulunan 30.000 metrekarelik tesisinde 700 kişilik istihdam sağlayan YFA Tekstil, aylık 1 milyonun üzerinde üretim kapasitesiyle dikkat çekiyordu.

Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en güçlü ihracatçı tekstil firmaları arasında gösterilen gösteriliyordu.

RESMEN İFLAS ETTİ

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 12 Haziran 2025 tarihli duruşmasında, Avcılar’daki merkez adresi Firüzköy Mahallesi, Bağlarıçi Caddesi No:30 olan şirketin saat 11:02 itibarıyla iflasına karar verdi.

Karar, Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. İflas süreci ise 2025/43 sayılı dosya üzerinden yürütülecek.

Aylık 1 milyon adedin üzerinde üretim kapasitesi, 700’e yakın çalışanı ve Avrupa’ya yaptığı ihracatla tanınan YFA Tekstil, Türkiye’nin üretim ve istihdam gücüne önemli katkı sağlayan firmalar arasında yer alıyordu. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar, bu başarılı yapıyı da ayakta tutamadı.