38 yıllık deri üreticisi konkordato ilan etti! 3 ay süre verildi

Tekirdağ merkezli deri üreticisi Aspells Deri Konfeksiyon konkordato başvurusuyla sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

1987 yılından bu yana üretim yapan dev üreticinin Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucundan 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Mahkeme tarafından alınan kararda, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. ve 288. maddeleri uyarınca şirketin mali durumunun yeniden yapılandırılmasına olanak tanınacak ve bu süreçte mal varlığının korunması sağlanacak.

KOMİSER HEYETİ ATANDI

Avrupa standartlarında üretim yapan öncü firmalar arasında yer alan şirket hakkında başlatılan konkordato sürecinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla komiser heyeti atandı.

Ferahnaz Seval Özel, Orçun Urak ve Hakan Karakaş’tan oluşan heyet, şirketin mali yapısını ve borç ödeme potansiyelini inceleyerek konkordatonun başarı şansını değerlendirecek.