4 Ağustos Pazartesi İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu?

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Son günlerdeki yağışların ardından barajlardaki su miktarları en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu?" şeklindeki soruya yanıt arıyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibariyle 51.47 olduğu açıklandı.

Barajların doluluk oranları

4 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Elmalı : % 68.17

- Darlık : % 62.33

- Terkos : % 55.42

- Ömerli : % 51.36

- Büyükçekmece : % 50.04

- Pabuçdere : % 44.92

- Kazandere : % 40.62

- Alibeyköy : % 35.08

- Sazlıdere : % 32.89

- Istrancalar : % 25.48