4 Aralık reyting sonuçları: Annem Ankara dizisi rekor kırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

4 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total katagorisinde birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sahipsizler dizisi, üçüncü sırada Leyla Hayat… Aşk… Adalet…dizisi yer aldı.

AB katagorisinde birinci sırada Annem Ankara, ikinci sırada Leyla Hayat… Aşk… Adalet…dizisi, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.

ABC katagorisinde birinci sırada Annem Ankara, ikinci sırada Leyla Hayat… Aşk… Adalet…dizisi, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.