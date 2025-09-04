4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altında son durum

Hem iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği hem de küresel olaylar altının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Altın fiyatları 4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.

Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirmiş durumda.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...

Gram altın

Alış: 4.667 TL

Satış: 4.668 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.558 TL

Satış: 7.729 TL

Yarım altın

Alış: 15.069 TL

Satış: 15.458 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 31.286 TL

Satış: 31.759 TL