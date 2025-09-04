4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altında son durum

Hem iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği hem de küresel olaylar altının yönünü belirlemeye devam ediyor.
Altın fiyatları 4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.
Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirmiş durumda.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...
Gram altın
Alış: 4.667 TL
Satış: 4.668 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.558 TL
Satış: 7.729 TL
Yarım altın
Alış: 15.069 TL
Satış: 15.458 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 31.286 TL
Satış: 31.759 TL