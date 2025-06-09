4. gün kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti bitti mi, son gün ne zaman?

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Bu sene 6-9 Haziran arasında kutlanan Kurban Bayramı'nın 3. günü geri kaldı.

Bayramın 4. yani son gününe uyanan vatandaşlar, kurban ibadetinin devam edip etmediğini merak etti.

Arama motorlarında en sık araştırılan konu "kurban kesim vakti bitti mi", "bayramın son günü kurban kesilir mi", "kurban en son ne zaman kesilir" gibi sorular oldu.

İslam dini, kurban kesim vakitlerini açıkça belirtmiş ve sınırlandırmıştır.

Peki; kurban kesim vakti ne zaman biter? Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? İşte yanıtı...

KURBAN KESİM VAKİTLERİ

Kurban Bayramı'nın 1. günü (bayram namazından sonra başlar); 2. günü, ve 3. günü (şafak vaktine kadar devam eder).

Hanefî mezhebine göre 3 gün, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre 4. günün akşamına kadar da kesilebilir.

Diyanet'in açıklaması ise şu şekildedir: