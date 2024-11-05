4 Kasım reyting sonuçları: Kalpazan mı, Kızıl Goncalar mı? İşte zirvenin sahibi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

4 KASIM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Now Tv’de izleyiciyle buluşan “Kızıl Goncalar”, 2. sırada Show TV’de ekrana gelen “Kalpazan”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB ve ABC'de 1.sırada “Kızıl Goncalar”, 2.sırada “Kalpazan”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı.