4 kez gol kralı olmuştu! Yıldız golcü takımına veda etti! 178 maç 108 gol 17 asist

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da şok bir ayrılık yaşandı. Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao takımdan ayrıldığını açıkladı.
39 yaşındaki futbolcu Altay forması ile 4 kez gol kralı olma başarısı göstermişti. Trendyol 1. Lig'de bu sezon 15 maça çıkan Paixao 15 maçta forma giydi. Portekizli golcü bu maçlarda 5 gol 2 asist ile oynadı.
Paixao 2018/2019 sezonunda Polonya ekibi Lechia Gdansk'tan Altay'a transfer edilmişti. 6 sezondur Altay forması giyen Marco Paixao Altay formasıyla çıktığı 178 maçta 108 gol 17 asistli katkı sağlamıştı.
Şanlıurfaspor'a transfer oluyor
Altay'dan ayrılan Marco Paixao, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile anlaşma sağladı.
Portekizli golcünün Şanlıurfaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.