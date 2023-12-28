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4 kez gol kralı olmuştu! Yıldız golcü takımına veda etti! 178 maç 108 gol 17 asist

4 kez gol kralı olmuştu! Yıldız golcü takımına veda etti! 178 maç 108 gol 17 asist Altay'ın tecrübeli golcüsü Marco Paixao, takıma veda ettiğini açıkladı. Paixao'nun 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile anlaşması bekleniyor...