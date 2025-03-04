4 Mart 2025 iftar ve teravih vakitleri! İl il ezan saatleri...

Yağmur Uçar
Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerini geride bırakan Müslümanlar, ibadetlerine devam ediyor.
İslam alemi, akşam ezanı ile birlikte iftarını yapıyor ve akabinde teravih namazı için yola çıkıyor.
Namazını camiide cemaatle kılacak olanlar, ezan vakitlerini arama motorları üzerinden öğreniyor.
Peki; bugün iftar saat kaçta? Bu akşamki teravih saat kaçta? İşte 4 Mart 2025 iftar ve teravih saatleri...
4 MART İFTAR SAATLERİ
İstanbul: 19.05
Ankara: 18.50
İzmir: 19.14
TERAVİH SAATLERİ
İstanbul: 20.24
Ankara: 20.08
İzmir: 20.30