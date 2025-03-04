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4 Mart 2025 iftar ve teravih vakitleri! İl il ezan saatleri...

4 Mart 2025 iftar ve teravih vakitleri! İl il ezan saatleri... Ramazan imsakiyesi kapsamında bugünkü iftar ve teravih saatleri, sabahın ilk vakitlerinden beri araştırılıyor. İşte 4 Mart 2025 Salı iftar ve teravih saatleri...