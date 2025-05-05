4 Mayıs reyting sonuçları: Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi, Deha… İşte zirvenin sahibi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

4 MAYIS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda zirveye TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisi yerleşti. İkinci sırada Survivor, üçüncü sırada ise Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar yer aldı.

AB grubunda yine birinci Teşkilat dizisi oldu. İkinci sırada Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar, üçüncü sırada ise Survivor yarışma programı yer aldı.