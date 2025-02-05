4 Şubat reyting sonuçları: Zirve değişmedi! Bahar, Survivor, Mehmed Fetihler Sultanı...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

4 ŞUBAT SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki ilk 100 programın reytinglerinin, TİAK'ın aldığı karar nedeniyle ilk 10'u paylaşılıyor.

Bahar dizisi iki kategoride zirvede yer alırken, Esra Erol'da Total'de birinci sırayı kaptı.