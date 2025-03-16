4.000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025

Hüseyin Topuz

Ramazan'a kısa bir süre kala Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilen bayram ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı.

16 milyona yakın emeklinin merakla beklediği 2025 emekli bayram ikramiyesi tutarı geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Vatandaşlar emekli ikramiyelerinin verileceği tarihi öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı.

Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart 2025 tarihine denk geliyor. Bu tarihten önce verilecek bayram ikramiyelerinin hangi tarihte verileceği merak ediliyor.

Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Emeklilere bayram öncesi verilen ikramiyelerin verileceği tam tarih henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz bayramlarda bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyelerinin bu yıl Mart ayının son haftasında ödenmesi bekleniyor.

Tam tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya SGK tarafından açıklanacak.