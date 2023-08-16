40'a gidişte! Güncel akaryakıt fiyatları 2023: Benzin, motorin, otogaz ne kadar, kaç tl oldu? Akaryakıtta zam furyası bitmek bilmedi. Son gelen zamlarla birlikte benzinin litresi 38 lirayı gördü. İşte 16 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

Pompaya yansıyan akaryakıt zamları, araç sahiplerinin gündeminde.

Brent petrol ve dövizin yukarı yönlü her hareketi, vatandaşın cebini yakıyor.

Üst üste yapılan zammın ardından güncel benzin, motorin ve gaz fiyatları araştırılıyor.

Benzine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç tl? gibi sorular merak ediliyor.

Benzin, son zamla 38 lirayı gördü.

İşte zamların ardından akaryakıtta güncel fiyat listesi...

Güncel benzin fiyatı

Benzin litre fiyatı İstanbul’da 37,71 TL’ye, Ankara’da 38,23 TL’ye, İzmir’de 38,34 TL’ye yükseldi.

Motorin fiyatı

Motorin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı. İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34, Ankara'da 38.83, İzmir'de ise 38.99 liradan satılıyor.

LPG ise 16 lira civarından satılıyor.