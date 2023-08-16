40'a gidişte! Güncel akaryakıt fiyatları 2023: Benzin, motorin, otogaz ne kadar, kaç tl oldu?

Pompaya yansıyan akaryakıt zamları, araç sahiplerinin gündeminde.

Brent petrol ve dövizin yukarı yönlü her hareketi, vatandaşın cebini yakıyor.

Üst üste yapılan zammın ardından güncel benzin, ve gaz fiyatları araştırılıyor.

Benzine ne kadar geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç tl? gibi sorular merak ediliyor.

Benzin, son zamla 38 lirayı gördü.

İşte zamların ardından akaryakıtta güncel fiyat listesi...

40'a doğru...Güncel akaryakıt fiyatları 2023: Benzin, motorin, otogaz ne kadar, kaç tl oldu?

Güncel benzin fiyatı

litre fiyatı İstanbul’da 37,71 TL’ye, Ankara’da 38,23 TL’ye, İzmir’de 38,34 TL’ye yükseldi.

Motorin fiyatı

Motorin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı. İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34, Ankara'da 38.83, İzmir'de ise 38.99 liradan satılıyor.

LPG ise 16 lira civarından satılıyor.