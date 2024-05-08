40’ı çıkmamış bebeği dışarı çıkarırsanız bakın neler oluyor Büyüklerimizin “Bebek 40’ını doldurmadan dışarı çıkarılmaz” sözlerine denk gelmişsinizdir. Peki bunun nedeni ne? Bakın büyüklerimiz bu sözü ne için söylemiş.

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Bebek bekleyen anne adayları, çoğu zaman doğum ve doğum sonrası süreç hakkında birçok tavsiye alırlar.

Ancak bu tavsiyelerin bazıları, bilimsel olarak kanıtlanmış olmasa da, hala yaygın olarak uygulanır.

İşte bu tavsiyelerden biri de "bebeğin kırkı çıkmadan dışarı çıkarılmaması" şeklindedir.

Peki, bu batıl inanç nereden geliyor ve gerçekte ne oluyor? Büyüklerimiz, bebeğin kırkı çıkmadan dışarı çıkarılmasını neden önermiyor?

40'ı çıkmayan bebeği dışarı çıkarsa ne olur?

Eski Türkler, doğanın her unsuruna ruh atfederlerdi. Dağdan denize, ağaçtan demire kadar her şeyin bir yaşam gücü olduğuna inanırlardı. Ancak özellikle taşlar, eski Türkler'in pek çok efsanesine konu olmuştu.

Ağrı'da, özellikle çocuk boncuğu adı verilen taşın ilginç bir inançla anıldığına dair eski efsaneler günümüze kadar gelmiştir. Bu taş, kayısı büyüklüğünde, şeffaf ve rengarenk bir görünüme sahiptir. Ancak bu taşın sahibi, onu bir çocuğun üstünde sıkarsa, o çocuğun öleceğine inanılır.

Efsaneye göre, çocuk boncuğu taşının sahibi, onu sıktığı çocuğu öldürebilir. Ancak eğer çocuğun evinde de aynı taştan varsa, bu taşın tesiri ortadan kalkar. Bu inanca göre, taşın gücü çocuğun kırkı çıkıncaya kadar devam eder.

Bu yüzden özellikle Ağrı'da, kırkı çıkmamış çocuğu göstermekten kaçınılır. Bu adet, diğer illerde de benzer şekilde yaşanmaktadır. Gelenekler ve inançlar, zamanla kuşaktan kuşağa aktarılırken, her birinin kendi benzersiz hikayesi ve anlamı vardır.

Toplumda her ne kadar bu inanç yaygın olsa da, doktorlar bebeklerin ilk günden itibaren dışarı çıkarılabileceğini savunuyor.