Nisan 2026 Volkswagen fiyat listesi: Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron…

Otomobil piyasasının nabzını tutan dev isim Volkswagen, 2026 yılı Nisan ayı fiyat listesini güncelleyerek merakla beklenen rakamları kamuoyuna duyurdu.

Özellikle SUV segmentindeki hakimiyetini yeni modellerle pekiştiren Alman devi, bu ay hem teknolojik güncellemeleri hem de stratejik fiyat değişimleriyle dikkat çekiyor.

Döviz kuru ve pazar dinamiklerine bağlı olarak şekillenen yeni listede, elektrikli dönüşümün temsilcileri ID.4 ve ID.7’den, ailenin yeni üyesi Tayron’a kadar pek çok model yeni etiketleriyle görücüye çıktı.

İşte bayiye gitmeden önce cebini ve bütçesini planlamak isteyenler için, model model Nisan 2026 sıfır kilometre Volkswagen fiyat listesi:

VOLKSWAGEN T-CROSS FİYAT LİSTESİ

T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - 2.186.000 TL

T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.578.000 TL

T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.731.000 TL

T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.835.000 TL

VOLKSWAGEN TAİGO FİYAT LİSTESİ

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 2.080.000 TL

Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.364.000 TL

Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.812.000 TL

Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.933.000 TL

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 2.993.000 TL

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.201.000 TL

VOLKSWAGEN GOLF FİYAT LİSTESİ

Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.170.000 TL

Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.718.000 TL

Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 3.066.000 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 3.260.000 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 3.477.000 TL

Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI - 5.391.000 TL

Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R - 6.777.000 TL

VOLKSWAGEN YENİ T-ROC FİYAT LİSTESİ

Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 2.648.000 TL l Lansmana Özel Fiyat: 2.388.500 TL

Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style - 3.183.000 TL

Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 3.287.000 TL

VOLKSWAGEN TİGUAN FİYAT LİSTESİ

Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.269.000 TL

Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.204.000 TL

Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.484.000 TL

Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.011.000 TL

Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R - Line 6.360.000 TL

VOLKSWAGEN YENİ TAYRON FİYAT LİSTESİ

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.524.000 TL

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 3.619.000 TL

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.506.000 TL

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 4.607.000 TL

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.808.000 TL

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 4.906.000 TL

VOLKSWAGEN PASSAT FİYAT LİSTESİ

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 3.459.000 TL

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 4.134.000 TL

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 4.589.000 TL

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.716.000 TL

Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.923.000 TL

Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.963.000 TL

Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.088.000 TL

VOLKSWAGEN ID.4 FİYAT LİSTESİ

ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure - Fiyat: 3.126.000 TL (Model Yılı: 2025)

VOLKSWAGEN ID.7 FİYAT LİSTESİ

ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S - Fiyat: 4.415.000 TL (Model Yılı: 2025)

VOLKSWAGEN TOUAREG FİYAT LİSTESİ

Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance - Fiyat: 10.717.000 TL

Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line - Fiyat: 11.263.000 TL (Model Yılı: 2025)