Mardin hediyelik eşya önerileri: Sadece Mardin’de bulabileceğiniz 7 eşsiz hediye

Mardin, binlerce yıllık tarihi ve kendine has kültürüyle ziyaretçilerine unutulmaz bir alışveriş keyfi sunuyor.

Taş evlerin arasından yükselen baharat kokuları ve çekiç sesleri eşliğinde gezebileceğiniz tarihi çarşılar, sevdikleriniz için birbirinden özel hediye seçenekleriyle dolu.

Mavi badem şekerinden gümüş telkari takılara, şifalı bıttım sabunundan meşhur Süryani şarabına kadar Mardin'in ruhunu yansıtan pek çok yöresel ürün tezgahları süslüyor.

İşte Mardin gezinizden dönerken çantanıza ekleyebileceğiniz, hem kendiniz hem de sevdikleriniz için tercih edebileceğiniz en popüler ve otantik hediyelik eşya önerileri:

1. Telkari Gümüş Takılar

Mardin denilince akla gelen ilk şey telkari sanatıdır. Mezopotamya’nın en eski sanatlarından biri olan telkari, gümüş tellerin ince ince işlenerek takıya dönüştürülmesidir. Özellikle Midyat ilçesi bu sanatın merkezidir. Küpe, kolye, bileklik veya broş gibi zarif parçalar en değerli hediyelerin başında gelir.

2. Süryani Şarabı

Bölgenin binlerce yıllık bağcılık kültürünün bir yansıması olan Süryani şarabı, karakteristik tadıyla ünlüdür. Genellikle ev yapımı yöntemlerle hazırlanan, mahlep veya öküzgözü-boğazkere üzümlerinden yapılan bu şaraplar, şık şişeleriyle harika bir hediye seçeneğidir.

3. Mavi Badem Şekeri

Mardin çarşılarında gezerken karşınıza çıkacak olan parlak mavi renkli badem şekerleri oldukça popülerdir. Rengini bitkisel bir boya olan "lahor ağacı" kökünden alan bu şekerlerin dışı ince bir şeker tabakasıyla kaplıdır ve içindeki badem yerli üretimdir.

4. Bıttım ve Sabun Çeşitleri

Yöreye özgü yabani fıstık (menengiç) yağından yapılan bıttım sabunu, özellikle saç ve cilt sağlığına iyi gelmesiyle bilinir. Ayrıca Mardin çarşılarında rengarenk, mis kokulu meyveli sabunlar ve eşek sütlü sabunlar da sıkça tercih edilen doğal hediyelikler arasındadır.

5. Bakır Eşyalar

Mardin’in tarihi çarşılarında (Bakırcılar Çarşısı) hala zanaatkarların çekiç seslerini duyabilirsiniz. Elde dövülerek yapılan bakır tepsiler, cezveler, "mırra" fincanları ve şahmeran işlemeli duvar süsleri evinize Mardin otantikliğini taşır.

6. Şahmeran Figürleri

Mezopotamya mitolojisinin efsanevi figürü, yarı yılan yarı kadın olan Şahmeran, Mardin’de bereket ve uğurun simgesidir. Cam altı boyama tablolar, bakır tepsiler veya takılar üzerinde Şahmeran figürlü bir eşya almak çok anlamlı bir hatıra olacaktır.

7. Mardin Kahveleri (Dibek ve Mırra)

Kahve tutkunları için iki özel seçenek vardır:

Dibek Kahvesi: İçinde kakule ve çeşitli bitkilerin bulunduğu, yumuşak içimli ve aromatik bir kahvedir.

Mırra: Güneydoğu'ya özgü, defalarca kaynatılarak hazırlanan çok sert ve yoğun bir kahvedir. Yanında özel mırra fincanıyla birlikte alınabilir.

8. Baharatlar ve Kuruyemişler

Mardin mutfağının sırrı olan kaliteli baharatlar (özellikle sumak, pul biber ve yedi türlü baharat karışımı) ile yöresel kuruyemişler (kavrulmuş leblebi, cevizli sucuk) çarşılardan taze taze alınabilir.