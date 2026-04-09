Nisan yağmuru suyuna okunacak dualar: Bereket ve sağlık için…

Anadolu’nun kadim geleneklerinden biri olan ve Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) müjdeleriyle şifa bekleyenlere umut olan Nisan yağmuru mevsimi başlıyor.

Her yıl nisan ayında yağan yağmurlar, halk arasında bereket ve şifa kaynağı olarak görülüyor.

Sadece toprağa değil, ruhlara ve bedenlere de can veren nisan yağmuru doğru dualarla buluştuğunda asırlık bir şifa reçetesine dönüşüyor.

İşte bereket ve sağlık için Nisan yağmuru suyuna okunacak dualar:

NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR?

Halk arasında şifa ve bereket getirdiğine inanılan yağmur sularının, Rumi takvime göre nisan ayının yedisinden itibaren toplanması gerektiği belirtiliyor.

Miladi ve Rumi takvim arasındaki 13 günlük fark nedeniyle, bu yıl nisan yağmuru toplamak için uygun dönem 20 Nisan’da başlayacak ve 13 Mayıs’a kadar devam edecek.

NİSAN YAĞMURU İÇİN OKUNACAK DUALAR

70 defa:Fatiha-i şerife(Elhamdülillahi Rabbil alemin...)

70 defa:Ayetül kürsi

70 İhlası şerif (Kul hüvellahü Ehad)

70 Felak (Kul euzü Birabbil-felak)

70 Nas (Kul Euzü Birabbin-nas)

70 tesbih duası (subhanellahi vel hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber.vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyi-azıım.)

7 sabah abdestli olarak aç karnına içilebilir.

Bu suyu içen kişinin cesedinden Allah-U Teala her türlü derdi kaldırır. Ona tüm hastalıklardan ve açlıktan afiyet verir. Gözlere şifa verir ateşi giderir, balgamı keder, göğüs ağrısını giderir, menfeati sayılamayacak kadar çoktur.