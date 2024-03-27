450 bin liraya sıfır otomobil! Piyasayı kasıp kavuracak Son dönemde sakin seyreden otomobil piyasasına yeni bir soluk geliyor! Çinli markanın Türkiye'de 450 bin TL'ye satılacak olan yeni modeliyle ilgili detaylar nihayet ortaya çıktı. İşte detaylar…

ensonhaber.com

Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Changan, Türkiye pazarına büyük bir heyecanla adım atmaya hazırlanıyor.

İlk etapta birkaç modelle karşımıza çıkacak olan Changan, en dikkat çekici aracı olan Lumin Corn ile gözleri üzerine çevirecek.

Changan Lumin Corn, 3 kapılı mini otomobil formatında tasarlanmış ve Smart'ın ikili otomobillerini anımsatıyor.

Ancak, Citröen Ami gibi benzer modellere göre daha büyük ve üstün bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

İşte özellikleri…

Changan Lumin Corn özellikleri

Changan Lumin Corn, 41 beygirlik bir elektrik motoru tarafından güçlendiriliyor ve 13 - 18 kWh gücünde lityum polimer pillerle besleniyor. Bu motor sayesinde Lumin Corn'un maksimum hızı saatte 101 km'ye kadar çıkabiliyor.

En çok merak edilen konulardan biri olan menzil konusunda da Lumin Corn etkileyici bir performans sergiliyor. En kötü şartlarda bile 220 km'lik bir menzil sunan bu araç, şartlar iyileştikçe maksimum menzili 300 km'ye kadar artırabiliyor.

Changan Lumin Corn'un en düşük paketi 7000 dolardan satılıyor ancak ek gümrük vergisi, ÖTV ve KDV eklenince bu fiyatın Türkiye'de 450 bin TL gibi bir etiketle karşımıza çıkabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Changan'ın Türkiye'deki lansmanının yılın ikinci yarıda gerçekleşmesi bekleniyor. Bu heyecan verici gelişmelerle birlikte, Changan'ın Türkiye otomobil pazarına getireceği yenilikleri ve etkisini merakla bekliyoruz.