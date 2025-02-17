4A sigorta ve 4B sigorta arasındaki fark nedir?

Hüseyin Topuz

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, çalışanların sigorta kapsamında güvence altına alınmasını sağlar.

Bu sistemde en yaygın iki sigorta türü olan 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur), farklı çalışma şekillerine göre düzenlenmiştir.

4A sigorta, işveren yanında çalışanları kapsarken, 4B sigorta daha çok kendi işini yapanları ilgilendirir.

Bu iki sigorta türü, prim ödemeleri, emeklilik şartları ve sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi konularda önemli farklılıklar gösterir.

Peki, 4A ve 4B sigorta arasındaki temel farklar nelerdir? İşte detaylar…

4A Sigorta (SSK - Sosyal Sigortalar Kurumu)

Kapsamı: İşçi statüsünde, bir işverene bağlı olarak çalışanları kapsar.

Prim Ödemesi: İşveren ve çalışan tarafından ödenir.

Emeklilik Şartları: Prim günü, yaş ve sigortalılık süresi şartlarına bağlıdır.

Sağlık Hizmetleri: Çalışma süresi boyunca ve işten ayrıldıktan sonra belirli bir süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir.

4B Sigorta (Bağ-Kur)

Kapsamı: Esnaf, serbest meslek sahipleri ve şirket ortakları gibi kendi hesabına çalışanları kapsar.

Prim Ödemesi: Tamamen sigortalı kişi tarafından ödenir.

Emeklilik Şartları: Prim ödeme gün sayısı genellikle daha fazladır ve emeklilik yaşı farklı olabilir.

Sağlık Hizmetleri: Prim ödemesi yapıldığı sürece sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir.