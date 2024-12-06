5 Aralık reyting sonuçları: İnci Taneleri zirveden düştü

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

5 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Now TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “İnci Taneleri”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada “İnci Taneleri” dizisinin özeti yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada “İnci Taneleri” dizisinin özeti yer aldı.