5 bin liraya arsa, 7 bin liraya tarla müjdesi: Kapış kapış gidecek

Haber Merkezi

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yatırım yapmak ya da kendi toprağına sahip olmak isteyenler için yeni bir fırsat duyurdu.

Türkiye genelinde farklı şehirlerde satışa çıkarılan arsa, tarla, bağ ve bahçeler uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Taşınmazlar, ihale yöntemiyle satışa sunuluyor ve katılım koşulları Milli Emlak'ın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor.

Uygun fiyatlı toprak sahibi olmak isteyenler için bu ilanlar büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Milli Emlak, 5 bin liraya arsa, 7 bin liraya tarla satılacağını duyurdu.

5.000 TL’YE ARSA SATIŞI

Milli Emlak, Bitlis Merkez’de tahmin edilen ihale bedeli 5.000 TL’den arsa satışı yapılacağını duyurdu. Belirtilen arsanın teminat bedeli ise 1.250 TL.

İhalenin 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 13.50’de gerçekleşeceği belirtildi.

7 BİN TL'DEN TARLA SATIŞI

Milli Emlak, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde tahmin edilen ihale bedeli 7.000 TL'den tarla satışı yapılacağını açıkladı.

Verilen ilanda tarla satışının teminat bedeli 1.400 TL olarak belirlendi. İhale 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleşecek.