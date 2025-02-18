5 ilde okullar tatil edildi! İşte 19 Şubat okulların tatil olduğu il ve ilçeler…

Haber Merkezi

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok ilçede kar yağışını da beraberinde getirdi.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

Son dakika gelen bilgilere göre, 19 Şubat Çarşamba günü toplam 5 ilde okullar tatil edildi.

Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre yeni kararlar alınabileceğini belirtirken, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İşte eğitime ara verilen iller:

EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

GÜMÜŞHANE

Tüm okullar

ORDU

Bu ilçelerdeki tüm okullar: Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey

Bu ilçelerdeki bazı okullar: Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye

AMASYA

Tüm okullar

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Kent merkezindeki eğitim kurumları

SİNOP

Kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitim

Kaynak: AA