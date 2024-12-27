5 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak maçlar...

Hüseyin Topuz

Futbolseverler TV8,5 kanalının bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hakkında aramalarını hızlandırdı.

TV8,5 kanalı Belçika Ligi ve İngiltere Championship'te oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

Futbolu yakından takip edenler her hafta TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar yapıyor.

Bu hafta, Belçika Ligi ve İngiltere Championship'te oynanacak 5 maç TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bu haftanın maç programı..

27 Aralık Cuma

22:45 Anderlecht - Dender (TV8,5)

29 Aralık Pazar

15:30 Sheffield United - West Bromwich Albion (TV8,5)

18:00 Stoke - Sunderland (TV8,5)

20:45 Derby County - Leeds United (TV8,5)

23:00 Middlesbrough - Burnley (TV8,5)