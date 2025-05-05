5 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Hüseyin Topuz
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
5 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.044 TL
Satış: 4.045 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.536 TL
Satış: 6.686 TL
Yarım altın
Alış: 13.032 TL
Satış: 13.372 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.078 TL
Satış: 27.487 TL