5 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Hüseyin Topuz

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

5 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.044 TL

Satış: 4.045 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.536 TL

Satış: 6.686 TL

Yarım altın

Alış: 13.032 TL

Satış: 13.372 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.078 TL

Satış: 27.487 TL

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Hüseyin Topuz
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