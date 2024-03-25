Haberler



Bilgi



5 milyonluk soruyu bildi! Berk Göktaş kimdir, ne iş yapıyor?

5 milyonluk soruyu bildi! Berk Göktaş kimdir, ne iş yapıyor? Haftanın en heyecanlı anlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı. Genç yarışmacı Berk Göktaş 5 milyon TL’lik ödülü kazandı. Peki, Berk Göktaş kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar…