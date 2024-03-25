ATV’nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam ekranlara damga vurdu.
Geçtiğimiz hafta programda yer alan Berk Göktaş, adeta yarışmanın zirvesine tırmanarak büyük bir başarı elde etti.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programda 1 milyon TL'lik soruyu doğru cevaplayan Berk Göktaş, 5 milyonluk soruya gelmeye hak kazandı.
Dün akşam ise 5 milyon TL’lik soruyu açtırdı.
Berk Göktaş'ın başarısı program tarihinde bir ilki oluşturdu. Soruyu doğru yanıtlayarak 5 milyon TL’nin sahibi oldu.
İzleyiciler “Berk Göktaş kimdir? Berk Göktaş nereli, kaç yaşında, nerede okuyor?” sorularına yanıt aramaya başladı.
Berk Göktaş kimdir?
Üniversite öğrencisi Berk Göktaş, sadece 19 yaşında olmasına rağmen büyük bir çıkış yakaladı.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olan Berk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettiği 71. sıra ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
Berk'in akademik başarısının yanı sıra, fizik ve uzay alanlarına olan ilgisi de dikkat çekti. Berk Göktaş, kazandığı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyor.