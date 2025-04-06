5 Nisan reyting sonuçları: İşte Cumartesi gününün lideri...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

5 NİSAN CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

5 Nisan Cumartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti.