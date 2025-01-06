5 Ocak reyting sonuçları: Survivor 2025 zirveyi bakın kime kaptırdı

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

5 OCAK PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde 1. Sırada Kıyametten Sonra filmi yer aldı. 2. Sırada Survivor, 3. Sırada ise Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB kategorisinde zirve değişmedi. Kıyametten Sonra filmi zirveye yerleşti. 2. Sırada Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu yer alırken, 3. Sırada Survivor yer aldı.