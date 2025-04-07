5 saniyelik IQ testi: 133’lerin arasındaki 123 sayısını bulan, 130 IQ’lu çıkıyor

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Yüzyıllardır insanları hem eğlendiren hem de şaşırtan optik illüzyonlar, artık sıradan bir merak unsuru olmanın ötesinde.

Algıyı, dikkat düzeyini ve eleştirel düşünmeyi sınayan bu bulmacalar, zihin sporunun en popüler alanlarından biri haline geldi.

Uzmanlara göre bu test, gözle beyin arasındaki iş birliğini anlık olarak ölçen mükemmel bir dikkat egzersizi.

Peki siz bu zorlu görsel testi geçebilecek misiniz? Gizli sayıyı görenlerin sayısı oldukça az.

Yukarıdaki görselde 133 sayıları yer alıyor. Ancak içlerinde bir yerde 123 sayısı gizli.

Göreviniz 5 saniye içinde 123 sayısını bulmak.

Eğer bulduysanız tebrikler! Görsel becerileriniz oldukça gelişmiş.

Eğer çözemediyseniz, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.