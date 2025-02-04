5 yılda bir hasat ediliyor, toplayan servet kazanıyor! Kilosu 1.500 lira…

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Türkiye’nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Mersin’de, bu yılki sedir balı hasadı gerçekleştirildi.

Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan bölge, iklim koşulları nedeniyle 5 yılda bir verimli şekilde hasat edilen sedir balı ile tanınıyor.

Mersin, arıcılıkta Türkiye'nin ilk beşinde yer alırken, bu yıl yüksek verim elde edilen sedir balı, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Üreticiler, sıfır rakımdan Toros Dağları'na çıkarak, yaklaşık 1.800 metre yükseklikteki arı kovanlarını kontrol etti ve bal üretimine başladı.

Bu yıl, 100 binden fazla kovandan elde edilen verimle sedir balı hem sağlık meraklılarının hem de pazarlarda büyük talep görecek.

KİLOSU 1.500 TL'DEN SATILIYOR

Mersin’de bu yıl sedir balı hasadı oldukça bereketli geçti. Arıcılar, balın kilogram fiyatının yaklaşık 1.500 TL civarında olduğunu ve özellikle yüksek antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini destekleyen doğal bir enerji kaynağı olduğunu belirtiyor.

Bu özellikleri sayesinde sedir balına olan talep her geçen gün artarken, üreticiler talep karşısında üretimlerini artırmayı hedefliyor.

İHA’daki habere göre; Mersinli arıcı Celal Çay, sedir balının bağışıklığı güçlendirdiğini ve karaciğer ile akciğer sağlığına önemli katkılar sağladığını ifade etti. Ancak, bu özel bal yalnızca belirli iklim koşullarında üretilebiliyor ve her yıl hasat yapılamıyor.

Çay, geçtiğimiz yıl Hollanda’dan gelen talebi karşılayamadıklarını belirterek, bu yıl yüksek verim sayesinde ihracat yapmayı planladıklarını vurguladı.

Hollanda başta olmak üzere Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa'ya sedir balı göndermeyi hedeflediklerini belirtti.