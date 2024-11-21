5 yılın ardından değişiyor! Yeni yılda poşet fiyatları…

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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte pek çok alanda zam haberleri gündemin nabzını tutarken bir zam haberi de plastik poşetlerden alınan ücretlerden geldi.

2019 yılından bu yana 5 yıldır 25 kuruşa satılan poşet fiyatlarında zam yapılıp yapılmayacağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda 21 Kasım Perşembe günü (bugün) yapılacak toplantı sonrasında netleşecek.

Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyelerince yapılacak toplantı sonrasında 25 kuruştan satışı gerçekleşen plastik poşetlerde fiyat değişikliğine gidilip gidilmeyeceği merakla bekleniyor.

BAKAN KURUM AÇIKLAYACAK!

2025 yılında uygulanması beklenen poşet fiyatlarının belirlenmesi için komisyon toplantısı yapılacak. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılım sağlayarak düşüncelerini belirtecek.

Belirtilen görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor. Bakan Kurum'un onaylaması doğrultusunda yeni yılda uygulanacak poşet fiyatı netlik kazanacak. Alınan bilgilere göre, poşet fiyatlarının yeni yılda 50 kuruş ile 1 TL arasında olması bekleniyor.