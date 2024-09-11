6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar için MEB’den flaş karar: Sınavlar böyle olacak Yeni okul döneminin başlamasıyla birlikte gözler ortak sınav uygulamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar için yeni kararını duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıl başlattığı ortak sınav uygulamasını bu yıl da sürdüreceğini duyurdu.

Okulların açılmasıyla yapılan açıklamaya göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında da 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için ortak sınavlar yapılacak.

Toplamda 12 ortak yazılı sınav gerçekleşecek ve bu sınavlar, belirlenen derslerde uygulanacak.

Tüm Türkiye genelinde aynı anda yapılacak sınavların tarihleri de belli oldu.

İşte ortak sınav tarihleri…

2024-2025 ORTAK SINAV TARİHLERİ

Yeni eğitim öğretim yılında da ortak sınavlar devam edecek. Bu yıl, 6 ve 9. sınıfların yanı sıra 7 ve 10. sınıflar da bu uygulamaya dahil olacak.

· 1. Dönem 1. Sınavlar: 30 Ekim - 8 Kasım 2024

· 1. Dönem 2. Sınavlar: 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025

· 2. Dönem 1. Sınavlar: 17 - 28 Mart 2025

· 2. Dönem 2. Sınavlar: 26 Mayıs - 13 Haziran 2025