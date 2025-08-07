6 Ağustos reyting sonuçları açıklandı: Yetenek Sizsiniz, MasterChef, Kuma...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 AĞUSTOS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde “MasterChef Türkiye”, zirvede yerini alırken, ikinci sırada “Now Ana Haber”, üçüncü sırada ise “Thor (Yabancı Sinema)” kendine yer buldu.

AB kategorisinde, “MasterChef Türkiye” birinci sırayı alırken, “Now Ana Haber” ikinci sırada, “Kanal D Ana Haber” ise üçüncü sırada yer aldı

ABC grubunda da “MasterChef Türkiye” zirveyi kimseye bırakmadı. “Now Ana Haber” ikinci sırada yer alırken, “Taşıyıcı (Yabancı Sinema)” ise üçüncü sırada yer aldı.