6 Kasım reyting sonuçları: Tüm Türkiye Beşiktaş'ın Avrupa galibiyetini izledi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 KASIM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada Now’da izleyici ile buluşan “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...” yer aldı. 2. sırada atv’de ekranlara gelen “Kuruluş Osman” yer aldı. 3. sırada ise TRT 1’de yayınlanan “Beşiktaş - Malmö UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Beşiktaş - Malmö UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması” yer aldı. 2. sırada “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...” yer aldı. 3. sırada ise “Kuruluş Osman” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Beşiktaş - Malmö UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması” yer aldı. 2. sırada “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...” yer aldı. 3. sırada ise “Kuruluş Osman” yer aldı.