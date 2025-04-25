6 maç TRT ekranlarında şifresiz yayınlanacak! İşte, 26-27 Nisan şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta şifresiz yayınladığı müsabakalar ile futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

TRT Spor'un 26-27 Nisan tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta sonu TFF 1. Lig ve Portekiz Ligi'nde oynanacak 6 maç TRT ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

TFF 1. Lig maçlarının hepsinin aynı gün ve aynı saatte olmasından dolayı maçlar TRT'nin diğer kanallarında ekrana gelecek.

Peki, TRT ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..

26 Nisan Cumartesi

22:30 Estrela - Porto (TRT Spor)

27 Nisan Pazar

16:00 Adanaspor - Gençlerbirliği (TRT Avaz)

16:00 Sakaryaspor - Erzurumspor (TRT 1)

16:00 Ankaragücü - Çorum FK (TRT Türk)

16:00 Ümraniyespor - Amed SK

20:00 Benfica - AVS (TRT Spor)