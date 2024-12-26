6 saat kalan şifalanıyor: Duyan bu mağaraya akın ediyor

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Çankırı Valiliği ve çeşitli kurumların işbirliğiyle hayata geçirilen 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi', KOAH ve astım hastalarına umut olmaya devam ediyor.

Hititler döneminden kalma ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak bilinen tuz mağarasında, hastalara özel sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir tedavi süreci sunuluyor.

Yerin 150 metre altında bulunan bu tarihi tuz mağarası, KOAH ve astım hastalarına doğal bir ortamda tedavi olma imkanı tanıyor.

Hastaların, tuzlu havaya 4 ila 6 saat boyunca maruz kaldığı süreçte, sağlıklarında önemli iyileşmeler gözlemleniyor.

KOAH VE ASTIM HASTALARI ŞİFA BULUYOR

15 gün süren tedavi sürecinin 10. gününde, Dr. Tuba Öztürk Haliloğlu hastaların sağlık durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Haliloğlu, hastaların yaklaşık %50'sinde belirgin bir iyileşme kaydedildiğini belirtti.

“Hastalarımızda belirgin farklılıklar görmeye başladık. Buraya geldiğinde ikinci katı yürüyerek çıkamayan hastalarımız, dördüncü kata yürüyerek çıkmaya başladılar. Özellikle konuşurken bile efor sarf etmekte zorlanan hastaların şuan rahatça konuştuğunu görebiliyoruz. Hastaların mukus atımında belirgin bir artış izledik. Daha önceden balgam çıkaramayan hastalar artık rahat balgam çıkartmaya başladılar. Balgamla birlikte akciğerdeki siyah birikimlerin yavaş yavaş balgamla birlikte dışarı atıldığını gördük. Şu anki KOAH ve astım hastalarında yüzde 50'ye yakın bir iyileşme izledik. Tuz terapisi, hastalık ne kadar ileri ve ağırsa o kadar fazla yanıt verdiğini izledik. Özellikle daha ağır KOAH ve astım hastalarında daha hızlı olumlu sonuçlar aldık” sözlerini ekledi.

“HAYRAN KALDIM”

Konya'dan Çankırı'ya tedavi olmaya gelen Nevzat Doğruöz, “30 seneye yakın KOAH hastasıyım. İlk geldiğim günden beri bu mağarada temiz hava soluyup rahat nefes aldım. Buradaki tedaviden de çok faydalandım. Böyle bir sisteme çok hayran kaldım. Keşke tüm Türkiye burayı tanısa da tüm KOAH hastaları burada tedavi görse” dedi.

Kaynak: İHA