6 Temmuz reyting sonuçları: John Wick, Yedi Bela Hüsnü, Sivri Akıllar...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 TEMMUZ PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Güne damgasını vuran yapım TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye oldu. Masterchef tüm seyirnci kategorilerinde birinci sırada yer aldı.

Kanal D'de yayınlanan Kuralsız Sokaklar programı ABve ABC gruplarında üçüncü sırada yer aldı.