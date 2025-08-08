7 Ağustos reyting sonuçları: Başakşehir’in Avrupa maçı reytinglere damga vurdu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 AĞUSTOS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total‘de TV8’in sevilen yarışması “Masterchef Türkiye” birinci sırayı aldı. İkinci sırayı TRT 1’de ekranlara gelen ‘Viking-İstanbul Başakşehir” karşılaşması, üçüncü sırayı ise “NOW Ana Haber” elde etti.

AB grubunda ise lider “Masterchef Türkiye” oldu. İkinci sırayı “Viking-İstanbul Başakşehir” karşılaşması, üçüncü sırayı ise “NOW Ana Haber” aldı.

ABC kategorisinde ise birinci sırayı “Masterchef Türkiye” programı elde etti. İkinci sırada “Viking-İstanbul Başakşehir” karşılaşması, üçüncü sırada ise “NOW Ana Haber” yer aldı.