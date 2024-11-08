7 Kasım reyting sonuçları: Galatasaray’ın Avrupa galibiyeti reytingleri yıktı geçti

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 KASIM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması”, 2. sırada TRT1’de ekrana gelen “Az Alkmaar-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması”, 3.sırada Now TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda” dizisi yer aldı.

AB'de 1.sırada “Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması”, 2.sırada “Az Alkmaar-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması”, 3.sırada Kanal D ekrana gelen “İnci Taneleri” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması”, 2.sırada “Az Alkmaar-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması”, 3.sırada “İnci Taneleri” yer aldı.