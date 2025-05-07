7 Mayıs güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatı ne kadar?

Hüseyin Topuz

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki değişimler merakla takip ediliyor.

Vatandaşlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.

Peki, 7 Mayıs 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.209TL

Satış: 4.210 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.814 TL

Satış: 6.970 TL

Yarım altın

Alış: 13.587 TL

Satış: 13.941 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 28.255 TL

Satış: 28.682 TL