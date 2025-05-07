7 Mayıs güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatı ne kadar?

Hüseyin Topuz
Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.
En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki değişimler merakla takip ediliyor.
Vatandaşlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.
Peki, 7 Mayıs 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.209TL
Satış: 4.210 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.814 TL
Satış: 6.970 TL
Yarım altın
Alış: 13.587 TL
Satış: 13.941 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.255 TL
Satış: 28.682 TL