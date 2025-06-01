7 saniyelik zeka testi: Görselde kaç nesne var? 2 diyenler yanıldı…

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Görsel zekanızı test etmek ister misiniz?

Bugünün en çok konuşulan optik illüzyonu, ilk bakışta sade bir görüntü gibi görünse de, içinde zekice gizlenmiş nesneler barındırıyor.

Siyah-beyaz negatif alanla oluşturulan bu görsel, dikkatli gözlerden kaçabilecek detaylarla dolu.

Bu tarz optik bulmacalar, problem çözme, dikkat ve mantıksal düşünme becerilerinizi geliştirmede oldukça etkili.

Görüntüde kaç nesne olduğunu bulmak için yalnızca 7 saniyeniz var...

Yukarıdaki resimde yan yana iki ağaç yer alıyor. Ancak ağaçların dışında bazı nesneler var.

Göreviniz resimde toplam kaç nesne olduğunu bulmak.

7 saniye içinde bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Bulamayanlar aşağıdaki cevabı kontrol edebilir.