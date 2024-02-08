7 Şubat reyting sonuçları: Survivor All Star rakiplerini devirdi, zirveye yerleşti 7 Şubat 2024 Çarşamba günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 Şubat Çarşamba reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Şahane Hayatım yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Şahane Hayatım yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Survivor, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Sandık Kokusu yer aldı.